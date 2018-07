"Já não podemos contar com os Estados Unidos"

A chanceler alemã, Angela Merkel, afirmou, esta sexta-feira, que estava certo quando, há um ano, previu que a Europa já não poderia contar com os Estados Unidos da América (EUA) para impor a ordem no mundo e que devia assumir o comando dos assuntos que lhe são próximos.

"Não podemos contar com os Estados Unidos como superpotência", disse Angela Merkel, em conferência de imprensa, em Berlim.

A chanceler disse ainda que entendia o facto de os EUA defenderem que o continente europeu tem de ter um papel mais ativo na defesa dos problemas globais - principalmente quanto às migrações ilegais que, segundo Merkel, só podem ser resolvidas se os diferentes países europeus agirem unidos.

Sobre o recente encontro entre os presidentes norte-americano e russo, Angela Merkel manifestou-se satisfeita com a retomada das reuniões, considerando positivo que Donald Trump convide Vladimir Putin a visitar os EUA.

"Alegro-me com cada encontro (...) em que exista diálogo e, em particular entre esses dois países. É bom para todo o mundo. O facto de nenhum Presidente russo ter visitado os Estados Unidos da América desde 2005, penso que não deve ser a normalidade", declarou.

A Rússia mostrou-se recetiva a uma nova cimeira com os EUA, proposta por Donald Trump no Twitter.



"A cimeira com a Rússia foi um grande êxito (...). Estou desejoso [de realizar] o nosso segundo encontro para que possamos começar a aplicar algumas das muitas coisas discutidas", escreveu Trump na quinta-feira.

Também Vladimir Putin reiterou que a cimeira foi um "sucesso" e que o encontro iniciou o caminho para uma mudança positiva.

O embaixador russo nos Estados Unidos, declarou hoje que a Rússia está pronta para discutir uma possível visita de Putin a Washington.