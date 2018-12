Já se sabe o que aconteceu no vulcão que matou centenas de pessoas na Indonésia

Os cientistas já conseguiram perceber o que causou, ao certo, o tsunami que no domingo matou, de surpresa, centenas de pessoas na Indonésia. O dissipar das nuvens e as imagens de satélite permitem perceber que a culpa foi do colapso de quase um terço do vulcão Anak Krakatoa situado no mar entre as ilhas de Java e Sumatra.

A culpa do Anak Krakatoa ( 'filho' do enorme vulcão Krakatoa que colapsou no final do século XIX ) era algo certo desde o início, mas Rachid Omira explica que no domingo ainda existiam dúvidas se o tsunami teria sido causado pela força da erupção ou por algum colapso da estrutura exterior do vulcão (que tem uma parte fora de água e outra submersa).

Rachid Omira é o geofísico que em nome do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) faz relatórios científicos para a proteção civil da União Europeia cada vez que há um grande sismo ou tsunami pelo Mundo.

Em declarações à TSF, Rachid detalha que hoje, em conversa com colegas indonésios e depois de verem imagens de satélite, antes e depois da erupção, confirmaram que foi o colapso no mar dequase um terço do vulcão que causou de forma inesperada o tsunami.

Tamanho das ondas ainda é incerto

O tamanho das ondas causadas por este colapso do vulcão ainda não é, no entanto, certo: os registos oficiais que existem apontam para cerca de um metro, mas tudo indica, segundo o geofísico, que as ondas tenham sido maiores, sendo precisos mais estudos para perceber o tamanho do tsunami que, por azar, aconteceu numa altura em que a maré estava muito alta.

Rachid Omira acrescenta que erupção continua no Anak Krakatoa, mas as paredes mais instáveis da parte que está fora de água cairam no domingo pelo que eventuais novos tsunamis não deverão causar ondas tão grandes.