Jacinda, a primeira chefe de Governo na história a tirar licença de maternidade

Ao fim de seis semanas de licença de maternidade, a primeira-ministra da Nova Zelândia regressou ao trabalho, esta segunda-feira, sem a bebé, mas muito feliz por estar de volta. A chefe do Governo neozelandês, de 38 anos, foi a primeira mulher em funções a tirar licença de maternidade.

A primeira-ministra neozelandesa acredita que ninguém terá sentido muito a sua falta porque o seu executivo esteve à altura do trabalho.

Perante os colegas de Governo, Jacinda Ardern agradeceu o facto de poder ter desfrutado das primeiras semanas ao lado da filha, Neve.

A bebé não esteve na reunião do conselho de ministros, mas o edifício do Parlamento já está a ser preparado para receber Neve durante os debates. A piscina dos deputados está também a ser adaptada para ser amiga das crianças.

Enquanto Jacinda Ardern toma conta do Governo e do país, será o pai de Neve a assumir os cuidados da bebé. O companheiro da primeira-ministra neozelandesa, Clarke Gayford, tirou licença a tempo inteiro, para tratar da bebé - que, no último fim de semana, foi recebida no aeroporto de Wellington, a capital da Nova Zelândia, por um coro de uma escola, enquanto dormia nos braços da mãe.