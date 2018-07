Jaguar escapa de zoo e mata oito animais em Nova Orleães

Um jaguar que escapou do jardim zoológico de Audubon, em Nova Orleães, no Estado norte-americano de Louisiana, matou oito animais, mas foi já capturado, noticiou a Associated Press (AP).

A AP conta que um quinto alpaca foi morto durante a últiuma noite, depois de o jaguar ter matado quatro outros alpacas, uma emu (a maior ave australiana), e duas raposas, no início do sábado.

O jaguar foi capturado após ter sido sedado por uma equipa de veterinários, e foi levado de volta ao zoológico, onde ninguém ficou ferido.

O zoológico, que já reabriu, não apresentou qualquer alpaca, pois todos estes mamíferos sul-americanos - que tinha adquirido em fazendas nos Estados do Alabama e do Mississípi -, foram mortos.

Dos ataques do jaguar, uma raposa ferida sobreviveu.

Segundo a AP, não está esclarecido como o animal escapou.

Os funcionários do zoológico afirmaram que uma inspeção revelou que o teto da jaula estava "fragilizado", mas os resultados iniciais concluíram que esta questão não teria sido um fator para a fuga do felino.