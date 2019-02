Após 17 dias de internamento, Jair Bolsonaro sai do hospital

Jair Bolsonaro regressa, esta quarta-feira, a Brasília, depois de ter tido alta hospitalar, confirmou o porta-voz da presidência à Globo.

O Presidente do Brasil esteve internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, durante 17 dias.

Jair Bolsonaro fui sujeito a uma operação para retirar uma bolsa de colostomia e refazer a ligação entre o intestino delgado e parte do intestino grosso.

O último boletim médico, divulgado pelo hospital, afirma que Jair Bolsonaro "recebeu alta nesta manhã com o quadro pulmonar normalizado, sem dor, sem febre, com função intestinal restabelecida e com uma dieta leve por via oral".