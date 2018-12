Jeremy Corbyn presta "tributo" ao Governo de Costa e à esquerda portuguesa

O líder do Partido Trabalhista britânico, Jeremy Corbyn, deixou, esta sexta-feira, rasgados elogios ao Governo liderado por António Costa, considerando que foi em Portugal, com o atual Executivo, que se "quebrou o feitiço da austeridade".

"Foi aqui, em Portugal, que se quebrou o feitiço da austeridade, depois de anos a dizerem-nos que não havia alternativa senão cortar nos serviços públicos, cortar salários e deslocalizar serviços públicos", disse, em Lisboa, onde decorre o Congresso do Partido Socialista Europeu.

A intervenção do líder do Partido Trabalhista britânico era das mais aguardadas do dia e, ao longo de mais de vinte minutos, Jeremy Corbyn voltou a deixar criticas ao acordo da primeira-ministra britânica, Theresa May, em relação à saída do Reino Unido da União Europeia, insistindo que se trata de um "mau acordo".

"Presto um enorme tributo ao Governo de António Costa"

Quanto ao trabalho feito desde 2015 pelo Governo português, sublinha que foi cumprida a "promessa de virar a página da austeridade".

"Foi aqui, em 2016, que um Governo foi eleito com a promessa de virar a página da austeridade, apesar de todas as previsões de desgraça por parte de vários setores. Eu presto um enorme tributo ao Governo de António Costa, que derrotou todas essas expectativas e demonstrou que havia alternativa", disse o britânico.

Além dos elogios aos socialistas, Jeremy Corbyn mencionou também os restantes partidos que compõem a atual solução governativa portuguesa. "Quero também prestar tributo à esquerda portuguesa. Presto tributo ao Partido Socialista, mas também aos partidos que apoiam o Governo de António Costa", sublinhou, numa passagem muito aplaudida pelos presentes.

Segundo a Agência Lusa, o secretário-geral do PS, António Costa, reuniu-se esta sexta-feira com o líder do 'Labour', Jeremy Corbyn, sobre o processo de saída do Reino Unido da União Europeia e as suas consequências para a estabilidade do continente europeu.

