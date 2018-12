Jornalistas assassinados são "um desastre para a liberdade e para a democracia"

O grande acontecimento do Ano é o escândalo da Cambridge Analytica , uma empresa que manipula a democracia a nível mundial .

Dados de 50 milhões de pessoas do Facebook foram utilizados ilegalmente em campanhas eleitorais um pouco por todo o mundo com resultados alarmantes em várias eleições como nos Estados Unidos , França no referendo sobre o Brexit , Brasil . O que vai acontecer com as eleições Europeias?

A personalidade do Ano é o jornalista da Arabia Saudita Jamal Khashoggi assassinado barbaramente no Consulado da Arabia Saudita em Istambul, apenas porque denunciou a corrupção no seu pais. Jamal Khashoggi representa todos os jornalistas assassinados por denunciarem a corrupção. Na Europa num ano, três jornalistas de países membros da União Europeia (Malta, Bulgária, Eslováquia) foram assassinados pela mesma razão! Um desastre para a liberdade. Nos três casos, um desastre para a democracia

Académicos da área das relações internacionais, eurodeputados, jornalistas experientes em matéria de política internacional, correspondentes no estrangeiro e diretores de órgãos de comunicação social votaram na figura e acontecimento do ano.

