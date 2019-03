Justiça brasileira manda libertar ex-Presidente Michel Temer

A justiça brasileira deu ordem para libertar o ex-Presidente da República Michel Temer, esta segunda-feira.

O juiz desembargador Antonio Ivan Athié, do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, determinou que Michel Temer seja libertado, segundo informações do advogado do ex-Presidente, Eduardo Canelós.

Athié é o relator do habeas corpus dos advogados de Temer, que contestaram o decreto de prisão do juiz Marcelo Bretas, responsável pela Operação Lava Jato, na primeira instância.

O juiz escreveu que reconhece "a absoluta lisura" de Bretas no processo, mas defendeu que as prisões afrontavam garantias constitucionais. "Ressalto que não sou contra a Lava Jato, ao contrário, também quero ver nosso país livre da corrupção que o assola. Todavia, sem observância das garantias constitucionais, asseguradas a todos, inclusive aos que a renegam aos outros, não há legitimidade no combate a essa praga", escreveu o desembargador na decisão.

Athié havia pedido que o caso fosse incluído na agenda de julgamento do tribunal na próxima quarta-feira, para que a decisão sobre o habeas corpus fosse coletiva. Ao conceder a liberdade, porém, antecipou-se.

A decisão também inclui a liberdade do ex-ministro Moreira Franco.

Temer foi preso na quinta-feira , em investigação que mira subornos de um milhão de reais da empresa, Engevix no âmbito da Operação Descontaminação, desdobramento da Lava Jato. Também foram detidos preventivamente o ex-ministro Moreira Franco (MDB) e outros oito suspeitos por intermediarem as vantagens indevidas ao ex-Presidente.