Lei alemã permite às mulheres conhecer o salário dos colegas homens

A maioria das regras da chamada "lei para a promoção da transparência nas estruturas salariais" entrou em vigor em julho, mas sua principal ferramenta será aplicada a partir deste sábado.

Segundo a lei, é um direito dos funcionários, homens e mulheres, solicitar informações sobre o salário recebido pelos colegas do sexo oposto que realizam o mesmo trabalho ou atividades similares.

"É uma questão de justiça que na nossa sociedade e no nosso mundo do trabalho haja paridade entre homens e mulheres", disse a então ministra da Família, a social-democrata Manuela Schwesig, quando a lei foi aprovada.

O melhor da TSF no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade TSF. Subscrever

As empresas com mais de 200 trabalhadores devem fornecer as informações sobre o salário de outros funcionários às pessoas que solicitem-nas, embora sem revelar salários específicos, mas sim o pagamento mensal bruto médio de pelo menos cinco colegas do sexo oposto com o mesmo tipo de funções.

As empresas com mais de 500 funcionários também devem examinar regularmente a estrutura salarial, o cumprimento da paridade nos salários e informar todos os funcionários através de documentos acessíveis.

De acordo com o Ministério da Família, na Alemanha, os homens recebem uma média de 21% a mais do que as mulheres; mesmo no caso de pessoas com qualificações formais e um perfil idêntico, a diferença salarial ainda é de 6%.

"Se uma pessoa pode comparar o seu salário com a de outros na empresa, pode exigir mais facilmente um salário justo", disse a atual ministra da Família, Katharina Barley, em julho passado.