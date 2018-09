Lembra-se do Eyjafjallajokull? O vulcão Katla pode ser três vezes pior

O vulcão Katla, na Islândia, pode entrar em erupção a qualquer momento, alertam cientistas islandeses e britânicos.

Este vulcão de grandes dimensões, considerado "muito perigoso", tem dado nos últimos dias sinais de uma erupção iminente.

As medições junto à cratera coberta de gelo, a mais de 1.500 metros de altitude, revelaram emissões de dióxido de carbono em larga escala, sinal de que as câmaras subterrâneas se estão a encher de magma.

O Katla está a emitir diariamente entre 12 e 24 quilotoneladas de dióxido de carbono, valor apenas ultrapassado por outros dois vulcões e o equivalente a 5% do total de emissões de CO2 provocadas pelos vulcões de todo o mundo.

"Não há forma de dizer quando vai entrar em erupção, só que vai", disse este domingo Sarah Barsotti, co-coordenadora da secção de Vulcanologia do Instituto Meteorológico da Islândia, em declarações ao jornal The Times .

Uma eventual erupção do Katla tem potencial para ser bem mais violenta do que o despertar do Eyjafjallajokull, em 2010, quando o fumo e cinza constrangiam o tráfego aéreo na Europa, afetando milhares de passageiros.

A nuvem de cinzas do Katla, "chaleira" ou "fervedor" em islandês, pode ser três vezes maior do que a de há oito anos. Se vai ou não provocar os mesmos problemas nos céus, tudo vai depender da direção do vento.

As autoridades têm a postos planos de evacuação, já que para além de fumo e cinza este vulcão pode expelir magma.

A última vez que o Katla entrou em erupção foi há quase precisamente cem anos, em 1918.