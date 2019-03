Lembra-se dos rapazes que ficaram presos num gruta? Estão prestes a assinar contrato com a Netflix

No verão de 2018, o resgate prendeu a atenção do mundo. Doze rapazes, com idades entre os 11 e os 16 anos, e o seu treinador de futebol, de 25 anos, ficaram presos durante 18 dias, numa gruta debaixo de água, na Tailândia.

Tinha ido apenas dar um passeio e explorar o interior da gruta. Não planeavam ficar lá mais de uma hora. Mas, sem darem por isso, o nível da água subiu, a gruta ficou inundada e ficaram aprisionados lá dentro. Sem comida, sem contacto com o exterior e com pouco oxigénio.

Uma mega operação internacional foi levada a cabo - uma operação tão perigosa que um dos mergulhadores envolvidos no resgate perdeu a vida, quando tentava salvar os rapazes.

Dezoito dias depois, o "milagre" aconteceu: os doze rapazes e o treinador foram retirados da gruta, sãos e salvos.

Uma história com um final feliz que agora pode chegar aos ecrãs. A Netflix anunciou que pretende contar "a história angustiante e heroica" dos jovens, numa produção em parceria com a SK Global Entertainmen, responsável por êxitos como Crazy Rich Asians.

De acordo com a CNN , o Governo tailandês tem estado em negociações com a produtora para assegurar os direitos dos jovens. Segundo um comunicado divulgado, ambas as partes já concordaram os termos do contrato, embora o documento ainda não tenha sido assinado. Se isso acontecer, a SK Global Entertainment terá os direitos vitalícios "para usar a história das vítimas e produzir conteúdos multimédia".

O acordo irá beneficiar não só as vidas dos doze rapazes e do treinador, como também a prevenção de catástrofes no país, uma vez que 15% das receitas do acordo vão ser doadas ao Departamento de Prevenção de Desastres do Governo da Tailândia.

