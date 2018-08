Líder do Estado Islâmico morto em ataque aéreo

O lider do Estado Islâmico, Abu Saad Erabi, foi morto ontem à noite, após um ataque aéreo conjunto de forças afegãs e internacionais. O anúncio foi feito na tarde deste domingo pelas autoridades afegãs.

Abu Saad Erabi foi apanhado num ataque em que morreram mais 10 combatentes e que teve como alvo dois esconderijos do grupo extremista em Nangarar.

O governador da província, que fica junto à fronteira com o Paquistão, revelou que Erabi é o quarto líder do Estado Islâmico no país a ser eliminado.

Para já, a coligação internacional liderada pela NATO e o grupo extremista ainda não fizeram qualquer comentário.