Líder do partido Vox de Lérida sob suspeitas de abuso de menores em Espanha

As autoridades espanholas detiveram, esta terça-feira, o líder do partido Vox de Lérida, José António Ortiz Cambray, por suspeitas de abuso de um menor com deficiência grave, na cidade de Lérida, na Catalunha.

Na notícia avançada pelo jornal El País, a detenção ocorreu na tarde de terça-feira, após o alerta dado pelos funcionários do centro de acolhimento para crianças, que detetaram um comportamento estranho num dos utentes. Ao verificarem o telemóvel do menor, encontraram inúmeras mensagens e imagens de teor sexual trocadas com José Ortiz.

Segundo o mesmo jornal, as autoridades apuraram que o líder partidário pagaria à criança em troca de atos sexuais. Em causa podem estar outros três menores, sendo que as interações com estas crianças estão também a ser investigadas pela polícia catalã.

Com a investigação a decorrer, Ortiz irá prestar declarações à polícia esta quarta-feira na esquadra de Lérida.

O partido já reagiu à detenção do político na conta oficial do Twitter, dizendo que suspendeu a sua filiação, esclarecendo que este não ocupa uma posição de relevância dentro do Vox, e que é "apenas um militante de base". Acrescenta ainda o partido que é defensor do agravamento de penas para crimes como estes.