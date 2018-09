Livro polémico sobre Donald Trump é lançado esta terça-feira

Chama-se "Fear: Trump in the White House" (Medo: Trump na Casa Branca), chega esta terça-feira às livrarias e promete fazer um retrato da atual administração com os conflitos entre membros da Casa Branca e o Presidente. O livro é da autoria do jornalista Bob Woodward, um dos responsáveis por expor o escândalo do Watergate nos anos 70 e que levou à demissão do Presidente Nixon.

Polémico ainda antes de ser conhecido, o livro resulta de uma investigação de Bob Woodward que entrevistou e recolheu testemunhos de vários colaboradores de Trump na Casa Branca. O jornal The Washington Post adianta que este livro retrata Trump como um presidente inculto, colérico e paranóico.

Tiago Moreira de Sá, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, sublinha ter dúvidas sobre o impacto desta obra na imagem que a população tem sobre Donald Trump.

"Tenho muitas dúvidas de que tenha qualquer reflexo na generalidade das pessoas da comunidade popular norte-americana. Eles estão preocupados com outras coisas: com os seus empregos, que as empresas de aço e carvão não vão para o México ou para a China, estão preocupados com o facto de estarem a perder rendimentos como estão a perder desde os anos 70", destaca Tiago Moreira de Sá.

O investigador realça outros fatores que considera serem mais decisivos para esta comunidade: "quer a dimensão material, ou seja, a evolução do comportamento da economia, quer a perceção de haver ou não um governo que luta pelo bem-estar específico deles em vez de andar a tratar dos males do mundo, quer a forma como o governo lhes devolve a identidade que eles consideram ser a verdadeira América". "Parece-me que é importante nas elites mas tenho muitas dúvidas de que chegue ao povo", ressalta Tiago Moreira de Sá acerca dos malefícios desta polémica obra que é publicada esta terça-feira na imagem de Trump.

A racionalidade no meio do caos

Também em Portugal chega esta terça-feira às livrarias um livro sobre a atual administração norte-americana. "Donald Trump - O método no caos" é da autoria dos investigadores Tiago Moreira de Sá e Diana Soller.

Em entrevista à TSF, Tiago Moreira de Sá explica que o objetivo desta obra foi "tentar perceber se existe uma racionalidade ou um método por trás do aparente caos que é a presidência Trump".

Para chegar a esta obra, os investigadores leram discursos, artigos e análises desde que Donald Trump se decidiu candidatar à presidência e quiseram perceber porque é que ele foi eleito e quem é que o elegeu.

"Identificámos que existe uma comunidade popular que votou em Trump e que tem um conjunto - nem que seja instintivo - de ideias políticas, de problemas comuns e até um certo sentimento de identidade comum", nota Tiago Moreira de Sá que conclui dizendo que a racionalidade de Trump está associada a esta comunidade: "A racionalidade do que ele faz e diz tem que ver com a sua permanente vontade de agradar a esta, para não a perder."