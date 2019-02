Lula condenado a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro

O ex-presidente brasileiro Lula da Silva foi esta quarta-feira condenado a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no âmbito do processo Lava Jato. A sentença, que envolve a propriedade Santa Bárbara, em Atibaia e foi proferida pela juíza federal Gabriela Hardt, tem como base o recebimento de um suborno no valor um milhão de reais (237 mil euros) por parte de Lula.

A propriedade em questão está em nome de Fernando Bittar, filho do amigo de Lula e ex-prefeito de Campinas, Jacó Bittar. A sentença refere que foram realizadas três intervenções: uma primeira sob comando de José Carlos Bumlai, no valor de 150 mil reais (35 mil euros), uma segunda pela empreiteira Odebrecht, avaliada em 700 mil reais (166 mil euros) e uma terceira, apenas na cozinha, levada a cabo pela OAS, avaliada em 170 mil reais (40 mil euros). O valor total das obras foi de 1,2 milhões de reais (286 mil euros).

A acusação referia que Lula "encomendava" estas obras às empresas de construção e, em troca, favorecia-as em negócios com o Governo Federal. Para os procuradores, foi Lula quem liderou este processo de forma "consciente e voluntária", dissimulando as quantias recebidas. Segundo a acusação, a OAS e a Odebrecht custearam as obras em 850 mil reais (203 mil euros).

A juíza, explica a G1, entende que ficou provado que a OAS foi a responsável pelas obras na cozinha, feitas em 2014. Da sentença consta também que as obras foram pedidas por Lula e feitas em benefício da sua família. Há mais 12 pessoas condenadas.