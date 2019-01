Lula da Silva apela à "resistência" do povo brasileiro na véspera de Bolsonaro tomar posse

"2019 será um ano de muita resistência e muita luta, para impedir que o nosso povo seja ainda mais castigado do que já foi. O Brasil precisa mudar, sim, mas mudar para melhor", afirma na mensagem divulgada na página oficial do PT (Partido dos Trabalhadores).

O país precisa de "retomar o caminho do desenvolvimento com inclusão social", sublinha Lula da Silva, para acrescentar que "isso se faz com transferência de renda, com geração de empregos, com investimento público e privado; isso se faz tratando os trabalhadores e os mais pobres como solução e não como problema!".

Por isso, afirma: "Nosso objetivo em 2019 deve ser a defesa do povo brasileiro. Defender o direito à saúde e educação de qualidade. Ao emprego e à oportunidade de estudar e trabalhar em paz por um Brasil melhor".

E isso, defende na mesma mensagem, "só vai ser possível garantindo a democracia plena; em que seja livre o direito de organização, de manifestação e de expressão. Em que todos sejam reconhecidos como cidadãos e cidadãs. Em que se pratique a verdadeira Justiça, sem perseguição política, ódio ou preconceito".

"Eu continuo tendo fé em Deus e no povo brasileiro. Não vamos baixar a cabeça nem deixar que tirem nossa alegria de viver e de batalhar por dias melhores. Nós sempre tivemos coragem de lutar e temos coragem de recomeçar", diz o antigo presidente do Brasil, na mensagem de ano novo, quando o novo presidente eleito, o candidato da extrema direita brasileira, Jair Bolsonaro, toma posse, em Brasília.

Lusa/ Fim