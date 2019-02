Má qualidade do ar vai restringir circulação automóvel em Espanha e França

A poluição do ar em Espanha e França vai obrigar, esta quarta-feira, a aplicar restrições ao trânsito em mais de uma dezena de cidades, incluindo Madrid e Paris.

Na origem desta diminuição da qualidade do ar e aumento da sua poluição está a falta de vento e de chuva registada no período mais recente, que dificulta a dispersão das partículas na atmosfera.

Algumas das regiões de Paris vão ter restrições na circulação automóvel: em algumas zonas será proibida por completo, enquanto noutras haverá apenas uma diferenciação entre veículos.

Em Espanha, os níveis de poluição já estão num estado elevado há duas semanas, sendo que as áreas urbanas de Madrid, Barcelona, Murcia, Valladolid e Astúrias são as mais afetadas. Estas cidades já acionaram os planos anti-contaminação para conter os efeitos adversos desta situação. No caso específico de Madrid, foi imposto o limite de 70 km/h em duas das principais autoestradas que fazem a ligação à cidade.

Caso as condições do ar se mantenham, a circulação automóvel será mesmo interditada a não residente de Madrid e circunscrita aos veículos com "emissão zero" de partículas.