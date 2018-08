"Europa não pode confiar a sua segurança apenas aos EUA", diz Macron

O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou hoje que apresentará "nos próximos meses" um projeto de reforço da segurança na Europa, considerando que ela não pode apoiar-se apenas nos Estados Unidos.

"A Europa não pode mais confiar a sua segurança apenas aos Estados Unidos. Cabe-nos hoje assumir as nossas responsabilidades e garantir a segurança e, por conseguinte, a soberania europeia", declarou Macron, dirigindo-se a cerca de 250 embaixadores franceses reunidos no Eliseu.

"Devemos retirar todas as consequências do fim da Guerra Fria", adiantou, desejando que seja lançada uma "reflexão exaustiva sobre estas questões com todos os parceiros europeus e, logo, com a Rússia".

Segundo Macron, "avanços substanciais na resolução da crise ucraniana (...) serão, naturalmente, pré-requisitos para o progresso com Moscovo".

O chefe de Estado francês considerou, no entanto, que a questão da crise ucraniana não deve ser um obstáculo ao trabalho dos europeus entre si, adiantando contar com os embaixadores franceses para tal.

Macron disse pretender lançar "um diálogo renovado sobre a cibersegurança, as armas químicas, o armamento clássico, os conflitos regionais, a segurança espacial e a proteção das zonas polares, sobretudo com a Rússia".