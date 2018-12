Macron reúne com patrões, sindicatos e autoridades

O presidente francês, Emmanuel Macron, vai reunir esta segunda-feira com representantes de sindicatos, organizações de empregadores e associações de autoridades locais.

De acordo com fonte do Palácio do Eliseu, citada pela agência Reuters, esta reunião, em jeito de concertação social, vai servir para o presidente ouvir todas as forças políticas, territoriais, económicas e sociais bem como as propostas que possam ter "com vista a mobilizá-las para a ação".

O encontro, com hora marcada para as 10h00 horas em Paris (09h00 em Lisboa), acontece após quatro finas de semana consecutivos de violentos confrontos entre polícia e manifestantes do movimento coletes amarelos.

Esta manhã, o porta-voz do governo francês anunciou que Emmanuel Macron fará um "importante anúncio" no decurso da semana que se inicia esta segunda-feira mas não revelou detalhes sobre o teor dessa comunicação.