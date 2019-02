Maduro coloca responsabilidade nos EUA e na Europa em caso de guerra civil

Nicolás Maduro atira a responsabilidade de eventual uma guerra civil na Venezuela para os Estados Unidos e para a Europa.

Numa entrevista ao canal espanhol La Sexta , o presidente venezuelano garante que o que acontecer no país depende apenas do nível de loucura e de agressividade do Ocidente.

"Tudo depende do nível de loucura e agressividade do império do norte e dos seus aliados do Ocidente. Não depende de nós, estamos no nosso país", acusou o Presidente venezuelano, assumindo que o povo "está pronto para se defender" e garantiu que "têm acesso a armas.".

A poucas horas do fim do prazo dado pelo Conselho Europeu para que convoque eleições presidenciais, o chefe de Estado venezuelano voltou a repetir que "não aceita ultimatos de ninguém", lembrando que não estamos na época dos impérios e das colónias.

"Vamos tomar medidas. Estou tranquilo com a minha consciência e estou a respeitar a Constituição", sublinhou.

Durante a entrevista, o jornalista Jordi Evole tentou ligar ao autoproclamado presidente Juan Guaidó. O telefone estava desligado e a caixa estava cheia mas Maduro deixou na mesma uma mensagem para o presidente da Assembleia Nacional.

"Que pense bem no que está a fazer. É um homem jovem. Abandone a estratégia golpista", disse.

Antes desta entrevista ao canal La Sexta, o Presidente venezuelano assistiu a um exercício militar das forças armadas venezuelanas.