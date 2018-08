Maduro quer vender ouro aos venezuelanos para promover a poupança das famílias

Depois de mudar a moeda, aumentar o IVA e subir os combustíveis, o Presidente da Venezuela anuncia a intenção de vender lâminas de ouro certificadas pelo Banco Central Venezuelano para promover a poupança das famílias.



De acordo com o El País , as lâminas vão estar presas a um cartão de plástico e serão vendidas a 3,780 bolívares no caso das que pesem 1,5 gramas, e a 6,3 bolívares as que pesarem 2,5 gramas.

A investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, Carmen Fonseca, considera que as mais recentes medidas de Nicolás Maduro estão "desajustadas da realidade" e favorecem apenas uma pequena elite próxima do Presidente.

Ouça as declarações da investigadora Carmen Fonseca ouvida pela jornalista Maria Miguel Cabo

"Cidadãos que não têm dinheiro para comprar comida, que não têm dinheiro para comprar medicamentos, em que a própria comida e os próprios medicamentos faltam no país, é muito difícil - diria até ridículo - fazer uma poupança nesses termos."

Carmen Fonseca acredita que a situação se vai manter quando Maduro sair do poder: "Enquanto Nicolás Maduro for presidente, enquanto estiver no poder, é muito difícil que possa existir algum grau de cooperação quer com a oposição, quer com a comunidade internacional. Aquilo que, eventualmente, poderia significar alguma luz ao fundo de túnel seria precisamente a saída de cena de Nicolás Maduro."