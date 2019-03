Mãe e filha ao comando de voos comerciais

Mãe e filha são colegas de trabalho ao comando de aviões comerciais da companhia aérea Delta Airlines.

A revelação foi feita pelo professor da Universidade Aeronautica Embry-Ridle na Florida, John R. Watret, que publicou no Twitter uma foto da cabine do avião com destino a Atlanta. A foto tornou-se viral e já conta com cerca de 18 mil retweets. "Voei de Los Angeles para Atlanta num avião da companhia Delta pilotado por esta mãe e filha", escreveu Watret. "Grande voo. Inspirador para as mulheres", acrescentou.

Em declarações ao jornal New York Post , Watret disse que descobriu os laços familiares da tripulação quando uma passageira perguntou à hospedeira de bordo se os seus dois filhos poderiam visitar a cabine do avião. Ao ouvir a mãe das crianças falar sobre "mãe e filha" que pilotavam o avião, achou "incrível". "Fiquei espantado e perguntei se também poderia vista-las", recorda.

A surpresa do professor aumentou ao perceber que a aviação era um "negócio de família". O pai de Wendy, já reformado, era também piloto, e o marido, pai de Kelly, é piloto da American Airlines. Mas o caso não fica por aqui. Kate, a outra filha do casal, também é piloto. "É bom para a aviação e inspirador para todos nós", disse Watert.