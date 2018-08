Mais de mil pessoas morreram durante o período das monções na Índia

A monção custou a vida a mais de 1200 pessoas este ano no subcontinente indiano, segundo os dados oficiais recolhidos pela AFP.

A Índia e os seus 1,25 mil milhões de habitantes são os mais atingidos, com mais de mil mortes registadas em cinco estados.

As inundações afetaram especialmente Kerala, na ponta sudeste do país e provocaram o desalojamento de centenas de milhar de pessoas.

No ano passado, a moção matou 667 pessoas na Índia.

O Nepal contabilizou 87 mortes no seu território, segundo os números do governo, entre os quais uma mulher e oito crianças atingidas por um deslizamento de terras numa aldeia isolada.

No oceano Índico, as chuvas torrenciais mataram 24 pessoas e fizeram 175 mil sem-abrigo no Sri Lanka. Este balanço está em clara baixa face aos 224 mortos registados nas inundações do ano anterior na ilha.

Para evitar um novo balaço igualmente trágico, as autoridades organizaram desta vez a evacuação preventiva de 750 mil pessoas residentes em zonas de risco.

No Bangladesh, pelo menos 29 pessoas encontraram a morte em inundações e derrocadas de terra.