Mais de 1,5 milhões de pessoas retiradas de casa pela ameaça do Furacão Florence

Mais de 1,5 milhões de pessoas foram retiradas de casa, na costa atlântica dos Estados Unidos, devido à aproximação do furacão Florence.

O furacão gera, nesta altura, ventos de cerca de 220 quilómetros por hora e espera-se que cresça ainda mais, até atingir os Estados da Carolina do Norte e da Carolina do Sul, na próxima quinta-feira, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.

O Florence, que já atingiu a categoria 4 (numa escala de 1 a 5), pode ser a maior tempestade a atingir os dois Estados da Carolina em quase três décadas (depois do furacão Hugo ter devastado a região, em 1989). Trata-se da tempestade mais grave a ameaçar todo o território dos Estados Unidos desde o início do ano.

Foi declarado o estado de emergência na Carolina do Norte, Carolina do Sul, Virgínia e Maryland.

Esta terça-feira, o governador da Carolina do Sul ordenou a retirada de mais de um milhão de pessoas que moram na zona costeira. Também o governador da Virginia, Estado que faz fronteira com a Carolina do Norte, deu ordem para a saída de cerca de 250 mil residentes nas áreas costeiras..

Já na Carolina do Norte, depois de, na segunda-feira, mais de 50 mil pessoas terem sido retiradas das zonas de Hatteras e Ocracoke (as ilhas barreira do Estado), espera-se que mais 250 mil pessoas sejam agora retiradas das ilhas de Outer Banks.

A autoridades alertaram para a possibilidade de tempestades costeiras com risco para a vida da população e para as potenciais chuvas torrenciais, que podem provocar cheias.

A população está já a precaver-se e a tomar medidas, como o isolamento das janelas das casas e o armazenamento de comida, água e combustível.