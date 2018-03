Mais de mil crianças mortas ou feridas em dois meses na Síria

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em conferência de imprensa em Beirute, no Líbano, revelou que o número de crianças mortas duplicou em 2017 em relação ao ano anterior.

"Em 2017, a violência cega e extrema matou o maior número conhecido de crianças - 50% mais do que em 2016", afirmou a UNICEF num relatório, acrescentando que 2018 pode ser ainda mais sombrio.

Os menores com deficiências são os que estão mais expostos ao risco e têm dificuldades no acesso a serviços básicos, como a saúde e a educação. Problemas que se agravam com a separação ou mesmo a morte dos adultos que tomam conta deles.

As crianças que ficam com deficiências "correm o risco de serem negligenciadas e estigmatizadas", disse o diretor regional da UNICEF, Geert Cappelaere.

A UNICEF indicou ainda que cerca de 3,3 milhões de crianças estão expostas a engenhos explosivos em todo o país e que dezenas de escolas foram atingidas apenas em 2017.