Mais dois ministros espanhóis envolvidos em escândalos

Há mais dois membros do governo espanhol envolvidos em escândalos. A polémica mais recente com membros do governo espanhol está ligada aos negócios imobiliários de um desses governantes.



No centro da controvérsia está o ministro da Ciência, o astronauta Pedro Duque. Segundo a imprensa espanhola, o ministro teria colocado duas casas no nome de uma empresa instrumental com o objetivo de evitar o pagamento de impostos: uma atuação que Pedro Duque garante ter sido legal, assegurando ter cumprido todas as suas obrigações fiscais.

A polémica, no entanto, segue-se a uma outra e que envolve a ministra da Justiça, Dolores Delgado. A antiga procuradora surgiu em várias gravações áudio registadas durante um almoço com o ex-comissário da polícia, Manuel Villarejo, que atualmente se encontra em prisão preventiva, acusado de pertencer a organização criminosa.

Nesse almoço, a agora ministra utiliza expressões consideradas homofóbicas para se referir ao companheiro do Governo, o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska que, no entanto, já fez questão de demonstrar todo o apoio à ministra.

Apesar das críticas, Delgado garante que não se demite e - a partir de Nova Iorque, onde participa na Assembleia Geral das Nações Unidas - o Presidente do Governo também defendeu a ministra argumentando que não irá permitir que a agenda do Executivo seja marcada por um corrupto.



Pedro Sanchez, o Presidente do governo espanhol, quer evitar mais uma demissão no executivo que lidera que, a acontecer, seria a terceira desde que formou governo: há pouco mais de três meses.

Os dois ministros em causa já garantiram que não se demitem dos cargos.