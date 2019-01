Malta vai receber os 49 migrantes que estavam presos no mar

Malta vai receber dois navios com 49 migrantes que estavam parados no mar há semanas. O anúncio foi feito, esta quarta-feira, pelo primeiro-ministro maltês, Joseph Muscat.

De acordo com o chefe de Governo de Malta, os 59 migrantes serão distribuídos por oito países da União Europeia.

O navio Sea-Watch 3, que pertence a uma organização não-governamental alemã, tinha recolhido 32 migrantes de um barco sem condições de segurança, na costa da Líbia, a 22 de dezembro.

A 29 de dezembro, o navio da Sea-Eye resgatou outros 17 migrantes.

Os dois navios têm estado parados em águas maltesas há vários dias, depois de Malta, Itália e outros países europeus se terem recusado a oferecer abrigo aos migrantes.

O anúncio do primeiro-ministro maltês acontece depois de, na última semana, o vice-presidente do Governo italiano ter admitido acolher parte dos migrantes no país, se fosse Malta a receber o navio.

"Que Malta permita o desembarque imediato de mulheres e crianças e as envie para Itália. Vamos acolhê-las. Estamos preparados uma vez mais para dar, como sempre, uma lição de humanidade a toda a Europa", referiu o político numa publicação no Facebook.

Esta decisão foi recebida com surpresa, dada a postura intransigente de Malta quanto ao acolhimento de migrantes, tendo recusado a entrada de vários navios no país ao longo do último ano.