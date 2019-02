Maré de água suja põe em risco Grande Barreira de Coral

A Grande Barreira de Coral australiana, o maior recife de corais do mundo, está a ser atingida por uma maré de água suja.

A água carregada de sedimentos teve origem em inundações provocadas pelas chuvas intensas em Queensland, no norte da Austrália, e está a ameaçar a vida no recife localizado no Mar de Coral e Património Mundial da UNESCO desde 1981.

Isto porque a água carregada de lama limita a entrada de luz, o que poderá originar uma asfixia do ecossistema.

Frederieke Kroon, do Instituto Australiano de Ciências Marinhas, explicou à BBC que a ação do vento e das ondas podia dispersar o problema rapidamente, mas sem vento o grande volume de água turva concentrada no local não se está a dissipar.

Imagens aéreas mostram que a maré suja já se espalhou-se ao longo de 60 quilómetros sobre a Grande Barreira de Coral.