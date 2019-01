Max Gadelha, o assaltante que acabou a ver estrelas

Max Gadelha é um assaltante carioca experiente: tem centenas de furtos e roubos no currículo, esteve três anos preso a apurar técnicas de assalto (que é para isso que as cadeias brasileiras servem), anda munido apenas com uma arma de papel esculpida à mão (sua companheira inseparável há anos) e sabe quem deve abordar - e como deve abordar - no bairro Pechincha, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro, cujas ruas e vielas conhece como ninguém.

Homens, jovens, aparentemente em boa forma física, capazes de distinguir uma arma falsa de uma verdadeira a olho nu, jamais são os escolhidos. A vítima ideal, para Max, é um idoso. Ou um pré-adolescente de telemóvel em punho. Ou uma mulher que ele seja perfeitamente capaz de dominar, pela força. Como Polyanna Vianna, de 1,60 metros e 60 quilos.

Ao ver Polyanna sentada à espera de um Uber em frente ao prédio onde mora, Max aproximou-se, exigiu-lhe o telemóvel e pegou ao de leve na arma falsa, pronto para mais um assalto. De repente, viu tudo a andar à roda.

A mulher deu-lhe dois socos e um pontapé, aplicou um 'kimura' e mais um sem fim de golpes, imobilizando-o com um 'mata-leão', enquanto pedia ao porteiro para chamar a polícia. Afinal, era uma lutadora profissional de MMA (artes marciais mistas).

Polyanna Vianna, a vítima que era, afinal, uma lutadora de MMA Foto: DR

As fotos de Max, mal tratado, ganharam as redes sociais. Mas Polyanna, em vídeo, preferiu sublinhar a recomendação da polícia nestes casos: não reaja a assaltos, porque nem sempre as armas, como a de Max, são de papel e esculpidas à mão.

O correspondente da TSF no Brasil, João Almeida Moreira, assina todas as quintas-feiras no site da TSF a crónica Acontece no Brasil.