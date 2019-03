May marca posição: "Não estou preparada para adiar o Brexit para lá de 30 de junho"

A primeira-ministra britânica, Theresa May, dirigiu-se esta quarta-feira aos britânicos para dizer que não está disponível para adiar o Brexit para lá do dia 30 de junho de 2019. Num discurso ao povo do Reino Unido, Theresa May disse - num tom levemente agressivo - que os deputados têm adiado uma decisão, têm discutido o Brexit, têm dito o que não querem, mas ainda não disseram, ao certo, o que querem que aconteça.

"Passaram quase três anos desde que o público votou pela saída do Reino Unido da União Europeia. Foi o maior exercício democrático da história do nosso país. Prometi dar seguimento a essa escolha. Em março de 2017, ativei o mecanismo do Artigo 50, para que o Reino Unido saísse da União Europeia e o Parlamento apoiou esse processo de forma esmagadora. Dois anos depois, os deputados ainda não conseguiram chegar a um acordo acerca da melhor forma de sair. Como consequência disso, não vamos sair da União Europeia a tempo, e com um acordo, a 29 de março", lamentou.

De seguida, a líder do Governo do Reino Unido reconheceu: "Este é um atraso que me causa grande transtorno pessoal. E disto tenho a certeza absoluta: vocês, o público, já esperaram que chegue. Estão cansados das lutas, dos jogos políticos, dos procedimentos arcaicos, de ouvir os deputados a falar sobre o Brexit e nada mais. Estão preocupados com as escolas das nossas crianças, com o serviço nacional de saúde, crime armado. Querem que esta fase do processo do Brexit acabe de uma vez por todas. Eu concordo. Estou do vosso lado. Chegou a altura de os deputados decidirem", atirou em tom de aviso aos deputados.

Theresa May escreveu uma cara a Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, a pedir que a data de saída do Reino Unido seja adiada até 30 de junho.

Agora, está na altura dos deputados decidirem: "Querem sair da União Europeia com um acordo que segue os resultados do referendo e nos permite recuperar o controlo do nosso dinheiro, fronteiras e leis, enquanto protege o emprego e segurança nacional? Ou querem sair sem acordo? Ou, ainda, não querem sair de todo, causando danos irreparáveis na confiança do povo não só nesta geração de políticos mas em todo o processo democrático? Está mais do que na altura de tomarmos uma decisão. Até agora, o Parlamento tem feito todos os possíveis para evitar escolher. Moções após moção, emenda após emenda têm sido votadas sem que o Parlamento diga o que quer. Tudo o que os deputados têm estado a fim de dizer é o que não querem que aconteça. Espero - de forma intensa - que os deputados encontrem uma forma de apoiar o acordo que negociei com a UE. Um acordo que segue a vontade referendada e que é o melhor que se pode negociar. Vou continuar a trabalhar dia e noite para assegurar o apoio dos meus colegas e todos a este acordo. Mas não estou preparada para adiar o Brexit para lá de 30 de junho."

De seguida, May falou diretamente ao público britânico, explicando as consequências da sua posição.

"Alguns dirão que estou a fazer a escolha errada e que deveria pedir um adiamento ainda maior, até ao fim do ano ou até para lá disso, para que possam debater ainda mais. Isso significaria pedir-vos para votar nestas Europeias, três anos depois de terem decidido sair da UE. Que tipo de mensagem é que vos mandaria? E quão amarga e divisiva seria essa campanha numa altura em que o país precisa de unir-se? Outros sugerem um segundo referendo: não acredito que seja isso que querem, tal como não é o que eu quero. Já vos perguntámos o que queriam e vocês responderam. Agora, querem que demos seguimento a isso. E é isso que eu estou determinada a fazer", conclui.

Já esta quarta-feira, o presidente do Conselho Europeu admitiu que seria possível estender o prazo para o Reino Unido sair da União Europeia, mas deixou uma exigência: o acordo alcançado entre Londres e Bruxelas terá de ser aprovado pelos deputados britânicos na próxima semana.

"Acredito que pode haver uma curta extensão do prazo, mas será condicionada pelo voto positivo do acordo de saída na Câmara dos Comuns", admitiu Donald Tusk, numa declaração em Bruxelas.

