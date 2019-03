May pede a Bruxelas que ceda. Se acordo não for aprovado Brexit pode nunca acontecer

O recado de Theresa May é claro. É no interesse do Reino Unido e da União Europeia que o Acordo do Brexit seja aprovado na votação de terça-feira. Mas para tal, a primeira-ministra diz que ainda falta um último empurrão que terá de vir de Bruxelas.

O desafio surge um dia depois de Bruxelas ter dado a Londres 48 horas para apresentar propostas capazes de quebrar o impasse nas negociações.

May atira assim para o lado de lá do canal, a responsabilidade de encontrar uma solução que quebre o impasse nas negociações do Brexit.

"Tal como os deputados vão enfrentar uma grande escolha na próxima semana, a UE também tem que fazer uma escolha. Nós somos ambos participantes neste processo. É do interesse europeu que o Reino Unido saia com um acordo", disse, num discurso numa fábrica em Grimsby.

Na sequência da rejeição do Acordo na primeira votação, em janeiro, a primeira-ministra britânica tem desde então procurado obter "compromissos alternativos" que substituam o polémico mecanismo de salvaguarda para a Irlanda do Norte.

Mas neste autêntico jogo do empurra, Bruxelas tem dito que as propostas de Londres são irrealistas. O governo britânico nega e diz agora a Bruxelas que "este é o momento de agir".

No discurso num círculo eleitoral que votou pela saída da União, Theresa May deixou ainda o alerta: se o acordo for rejeitado na terça-feira, pode acabar por nem sequer haver Brexit.

"Rejeitem-no e ninguém sabe o que vai acontecer. Podemos não deixar a UE durante muitos meses. Podemos sair sem as proteções que o acordo oferece. Ou podemos nunca sair. A única certeza seria a contínua incerteza", argumentou.