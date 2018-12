May pode perder moção de censura e continuar no Governo? "Estes não são tempos normais"

Mesmo que perca a moção de censura, Theresa May pode continuar à frente do Governo britânico. A convicção é de Cristina Leston Bandeira, especialista em Estudos parlamentares e professora da Universidade de Leeds, no Reino Unido.

Os deputados do Partido Conservador vão apresentar, esta quarta-feira, uma moção de censura à continuidade de Theresa May na liderança do partido e do Reino Unido.

Ouvida pela TSF, a investigadora sublinha que a moção de censura em causa diz respeito à liderança de Theresa May no Partido Conservador e não à sua liderança no Governo. "Uma coisa não tem nada a ver com a outra", frisou.

A especialista Cristina Leston Bandeira separa claramente a liderança do Partido Conservador e a liderança do Governo britânico

Trata-se, portanto, de uma "moção interna", na qual só poderão votar "os 315 deputados do Partido Conservador". Se Theresa May ganhar - e para isso, só precisa de ter do seu lado 158 deputados (uma maioria simples) - "continuará como líder do Partido Conservador e, naturalmente, como primeira-ministra do Reino Unido", explica Cristina Leston Bandeira.

Se, pelo contrário, Theresa May perder a moção, isso levará à "reeleição de um novo líder do Partido Conservador". Um processo que, nesta altura, nota a especialista, "levantaria ainda mais incerteza em relação ao futuro do país".

Olhando para a História, os exemplos que temos dizem-nos que quem perde a liderança do partido, perde também a liderança do Governo. Foi assim com a célebre "dama de ferro", Margaret Thatcher.

No entanto, nota Cristina Leston Bandeira, estes não são "tempos normais". À beira do prazo final para a saída da União Europeia, com um acordo com Bruxelas que não convence a maioria do Parlamento, a palavra britânica nas negociações do Brexit tem de ser mais firme do que nunca. Foi isso que defendeu Theresa May, esta manhã, quando respondeu à moção de censura e prometeu lutar até ao fim.

Ao que tudo indica, Theresa May pode mesmo deixar de ser líder do Partido Conservador e, ainda assim, continuar à frente do Governo do Reino Unido.

"Tudo é imprevisível e, até agora, Theresa May tem encontrado imensas adversidades (...) e tem sobrevivido sempre", afirma a investigadora da Universidade de Leeds.

Cristina Leston Bandeira admite que Theresa May continue à frente do Governo, mesmo perdendo a moção de censura

A moção de censura dos conservadores será votada ao final desta tarde, entre as 18h00 e as 20h00, na Câmara dos Comuns do Parlamento do Reino Unido.