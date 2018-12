May precisa de ajuda para fechar acordo. União Europeia tem um dilema para resolver

O impasse no Reino Unido coloca um dilema à União Europeia, considera José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do IPRI especialista em temas europeus.

Theresa May decidiu adiar a votação desta terça-feira sobre o acordo final para o Brexit "por tempo indefinido", por saber que o documento seria chumbado.

Em vez disso, a primeira-ministra britânica inicia esta terça-feira em Haia e Berlim uma série de encontros bilaterais com líderes europeus, numa corrida contra o tempo para conseguir "garantias adicionais" no acordo do Brexit que satisfaçam os deputados do seu partido Conservador.

Uma perda de tempo, defende o presidente do Parlamento Europeu. "Podemos falar com a senhora May, mas não podemos mudar a nossa posição", afirmou António Tajani. "Não há qualquer espaço para uma renegociação" do Brexit , garantiu também Jean-Claude Juncker.

Para o investigador José Pedro Teixeira Fernandes, por um lado a União Europeia tem todo o interesse marcar uma posição política - "o acordo é este, não há cedências" - e dar o exemplo para "dissuasão de qualquer estado que possa tentar um processo de saída".

Por outro, com as fragilidades políticas internas em vários países da União Europeia, May tem outra carta para lançar: pode dizer que não há outro primeiro-ministro mais favorável à negociação e que "a alternativa a ela abandonar o governo será provavelmente a ala radical do partido conservador, o que seria muito pior para a união europeia".

A posição de May coloca um dilema à União Europeia, explica à TSF José Pedro Teixeira Fernandes.

Theresa May começa o seu périplo em Haia, para um encontro bilateral com o homólogo holandês, Mark Rutte. Segue-se um encontro com a chanceler alemã, Angela Merkel, e nos próximos dias estão marcadas reuniões com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.



Com a primeira-ministra fora do país, a oposição não ficou parada. A pedido do líder trabalhista Jeremy Corbyn, com o apoio de alguns deputados do Partido Conservador de Theresa May, mobilizou esta manhã um debate de emergência sobre a decisão de adiar o voto ao acordo do Brexit.