May quer acordo com a UE sobre o Brexit em outubro

O Reino Unido está a trabalhar para fechar o acordo sobre o Brexit com a União Europeia em outubro, anunciou a primeira-ministra Theresa May esta quarta-feira.



De acordo com a agência Reuters, as autoridades tinham adiantado que o prazo para desenhar um acordo que defina as relações do Reino Unido com Bruxelas deveria passar para novembro.



"Estamos a trabalhar para um bom acordo. Continuamos a trabalhar, tal como a União Europeia, para o calendário que foi estabelecido para outubro, porque vamos deixar a União Europeia a 29 de Março de 2019. Teremos de aprovar legislação neste Parlamento antes de sairmos", disse May ao parlamento.