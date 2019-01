Mayor de Londres quer portugueses "bem integrados e acolhidos"

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, esteve reunido com o mayor de Londres, Sadiq Khan, para abordar a questão do Brexit e de como os portugueses devem atuar. À saída do encontro, José Luís Carneiro revelou ter recebido uma mensagem tranquilizadora.

"O desejo do mayor de Londres é que aqui continuem a sentir-se bem integrados e acolhidos. A primeira grande preocupação é a de terem os seus documentos atualizados. A segunda é procurarem garantir que têm prova de residência até ao dia 29 de março. Depois, entre abril e 31 de dezembro de 2020 - portanto cerca de um ano e meio - podem dirigir-se aos postos consulares tendo em vista a obtenção dos documentos necessários para solicitarem o estatuto de residente provisório ou o estatuto de residente permanente", explicou o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

José Luís Carneiro explica as recomendações que saíram da reunião com Sadiq Khan.

Este encontro realizou-se um dia após a pesada derrota de Theresa May na Câmara dos Comuns , onde viu ser rejeitado o seu acordo de saída da União Europeia. José Luís Carneiro vai estar ainda esta quarta-feira em Londres e na quinta-feira em Manchester para se reunir com cidadãos, conselheiros das comunidades portuguesas e dirigentes associativos, visita que incluirá sessões de esclarecimento sobre o Brexit.

Nos serviços consulares portugueses no Reino Unido estão registados 302 mil cidadãos, 245 mil dos quais na área de jurisdição do consulado-geral em Londres e 57 mil na área de jurisdição do consulado-geral de Portugal em Manchester.

Na semana passada, o ministro dos Negócios Estrangeiros disse que o Governo reforçou nos últimos três anos os meios humanos dos dois consulados, que são atualmente 25% mais numerosos do que em 2015, contribuindo para um crescimento de cerca de 50% dos atos consulares praticados, que passaram de 72 mil entre 2013 e 2015 para 115 mil entre 2016 e 2018.