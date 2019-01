A McDonald's perdeu luta judicial pelos direitos da marca registada "Big Mac", na União Europeia.

O Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia deu razão à cadeia de fast food irlandesa Supermac's, fundada em 1978.

O empresário Pat McDonagh deu à sua cadeia de restaurantes o nome pelo qual era conhecido em adolescente - Supermac's - e não tinha nenhum produto no menu com o nome Big Mac. No entanto, a McDonald's bloqueou a expansão do franchise para fora da Irlanda alegando que os dois termos eram semelhantes.

Depois de quatro anos nos tribunais, a entidade europeia considerou que a McDonald's não provou a utilização genuína da marca "Big Mac", que foi registada em 1996.

A empresa fica assim obrigada a deixar de usar o nome na Europa, mas ainda pode recorrer, escreve a Reuters.

O Big Mac é o mais conhecido do menu McDonald's e um dos hambúrgueres mais vendidos em todo o mundo. Desde que a multinacional abriu portas o nome nunca mudou, tanto nos Estados Unidos como na Europa.

Como explicou Vince (John Travolta) a Jules (Samuel L. Jackson) em Pulp Fiction: "Como se diz Big Mac na França? Le Big Mac".