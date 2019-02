Megaoperação no Brasil. Há 55 detidos e mais de 40 aviões apreendidos

A polícia federal do Brasil apreendeu 47 aeronaves que acredita serem usadas para tráfico internacional de drogas.

A operação, que decorre no Estado do Tocantins, na região centro oeste do país, inclui ainda 55 mandatos de prisão de pessoas envolvidas num esquema que começava na Colômbia e na Bolívia, passava pelo Brasil e depois seguia para Estados Unidos e Europa.

A polícia afirma que a quadrilha transportou mais de nove toneladas de cocaína entre 2017 e 2018, em 23 voos que carregavam 400 quilos de droga, em média, cada um.

Da quadrilha participavam não apenas os pilotos dos aviões mas também mecânicos que trocavam as matrículas de identificação das aeronaves, para despistar as autoridades, e adulteravam a sua autonomia de voo, para as viagens serem mais longas.

Os mais de 400 polícias envolvidos na operação, batizada de Flak, o nome usado na Segunda Guerra Mundial para nomear a brigada antiaérea alemã, cumprem mandatos de prisão em sete estados do país e já determinaram o sequestro de 13 fazendas e de cerca de 10 mil cabeças de gado propriedade dos suspeitos.

Com a ajuda na operação da força aérea brasileira, a polícia vai acusar os envolvidos de tráfico transnacional de drogas, financiamento ao tráfico, organização criminosa, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e atentado contra a segurança do transporte aéreo.