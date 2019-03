Melhor professor do mundo partilha salário com os alunos. Agora, ganhou um milhão de dólares

É na vila rural de Pwani, no Quénia, onde há 58 alunos para cada docente, que o melhor professor do mundo - pelo menos para a Varkey Foundation - faz escola. As condições são difíceis. Há apenas um computador na escola e o sinal da internet é fraco. Quase todos os alunos provêm de famílias carenciadas, e quase um terço deles são órfãos. Mas a matemática, disciplina em que as variáveis muitas vezes contribuem para o insucesso escolar, é simples: aqui só se fazem contas de somar.

PUB

Peter Tabichi, professor de física e matemática, doa, todos os meses, 80% do salário aos carenciados, mas o docente acaba de ser recompensado. A Varkey Foundation, que aposta em elevar os padrões de educação em meios desfavorecidos, atribuiu ao queniano o prémio de um milhão de dólares, este domingo, pelo seu trabalho junto da comunidade de Pwani.

Tabichi visita cafés com wi-fi, fora da área da escola, e utiliza o conteúdo offline para as aulas, segundo a CNN. O professor do Quénia foi também responsável pela inauguração de um clube dedicado à ciência na escola, que atualmente compete em jornadas nacionais e internacionais.

A equipa de matemática organizada por Tabichi vai competir este ano na INTEL, uma feira internacional de ciência e engenharia, no Arizona. Já a equipa de química venceu um prémio da Royal Society of Chemistry, por desenvolver um método de obtenção de eletricidade a partir de uma planta.

Para o professor franciscano, o tempo é de semear, ao investir no conhecimento dos mais jovens. "Estamos a virar uma nova página e um novo capítulo em África. Hoje é um novo dia", assegurou Peter Tabichi à fundação que o premiou.

Apesar das dificuldades que os alunos de Pwani atravessam, num contexto em que as carências alimentares, o uso de drogas, as gravidezes na adolescência e os casamentos infantis fazem parte do quotidiano, Tabichi promete colocar outras referências na pauta. "Temos de falar menos e fazer mais", refletiu o docente.

A nova página que Peter Tabichi promete, inclui um aumento significativo de alunos a chegar à universidade depois de frequentarem as aulas do professor. Também as inscrições na escola secundária em Pwani duplicaram.

Tabichi recebeu o prémio das mãos de Hugh Jackman, que apresentou a cerimónia no Dubai.