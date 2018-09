Mensagem dentro de uma garrafa ensina lição a cidade alemã de Goslar

A mensagem não é propriamente positiva, mas tem palavras de esperança. Na Alemanha, foi encontrada uma garrafa com uma mensagem dentro escrita por um grupo de trabalhadores há quase 90 anos.



Os funcionários responsáveis por arranjos na catedral da cidade de Goslar queixam-se do difícil período do pós Primeira Guerra Mundial, escrevem sobre o desemprego e sobre os anos de inflação que os obrigam a trabalhar toda a semana por meio quilo de manteiga e pão.

Na carta pedem dias melhores e entre alguns erros tipográficos, resultado do uso da máquina de escrever, desejam que os descendentes encontrem a carta em tempos melhores.

De acordo com o site The Local, a mensagem data de 26 de março de 1930 e foi encontrada acidentalmente por Peter Brand, um carpinteiro alemão, neto de um dos homens que assina a carta.

Peter Brand tropeçou na garrafa durante uma verificação de rotina do teto da catedral, acabando por encontrar a mensagem escrita pelo avô há 88 anos.

Vanessa Nöhr , da Câmara Municipal de Goslar, revela à TSF que a mensagem a deixou a pensar: "Estamos sempre a queixar-nos de tudo. E se lermos a mensagem percebemos que não temos nada do que nos queixar, porque estamos bastante bem hoje. Não temos de trabalhar tanto como eles trabalhava para ter algo para comer."

A garrafa e a mensagem estão intactas e em bom estado de conservação. Resta saber se os autores da carta viveram para enfrentar a Segunda Guerra Mundial ou se conseguiram ultrapassar as dificuldades e encontrar dias melhores: "Eles não sabiam que a Segunda Guerra Mundial ia acontecer. Acho que [a situação] deve ter ficado pior."



Para que a corrente não se quebre, o presidente da Câmara decidiu escrever uma nova carta para que quem a encontrar daqui a cem anos saiba que em 2018 a vida melhorou. A mensagem foi colocada numa garrafa no mesmo teto de madeira onde foi encontrada.