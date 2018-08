México e EUA criam equipa conjunta para combater os cartéis de droga

Os Estados Unidos e o México vão criar uma equipa conjunta para combater os cartéis de droga. De acordo com a agência Reuters, a nova unidade vai ficar baseada em Chicago e terá por alvo os líderes e as finanças dos grupos criminosos. O objetivo é conter o fluxo de drogas que levou a um aumento das mortes por overdose nos EUA.

O chefe de Operações da Administração de Repressão às Drogas dos EUA (DEA) , citado pela agência Reuters, disse em conferência de imprensa que atingir as finanças dos cartéis é fundamental porque "o único propósito dessas entidades é uma coisa e uma coisa só: dinheiro".

O México continua a ser a principal porta de entrada de cocaína para os Estados Unidos e tornou-se também a principal fonte de heroína, o que está a alimentar o aumento do vício em opiáceos nos Estados Unidos. O país é também um importante fornecedor de metanfetaminas.



"Não é apenas um problema de Chicago, é um problema nacional. Na verdade, é um problema internacional", disse Brian McKnight, agente especial encarregado da Divisão de Campo de Chicago da DEA.



O presidente eleito do México, Andres Manuel López Obrador, um nacionalista de esquerda, prometeu agitar a guerra do México aos cartéis de drogas assim que tomar o poder em dezembro. Obrador quer sugerir negociações de paz e amnistia, em vez de uma estratégia mais dura que tem seguida até agora e que os críticos defendem que só perpetuou a violência.

No entanto, uma mudança de estratégia sem os Estados Unidos poderia aumentar o atrito entre os vizinhos, que muitas vezes estão em disputa desde que Donald Trump se tornou presidente dos EUA.