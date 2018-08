Barco italiano com 117 migrantes vai atracar na Sicília

O navio da guarda-costeira italiana com 177 migrantes a bordo que aguarda desde quinta-feira autorização para aportar vai atracar na Catânia, na Sicília, anunciou, esta segunda-feira, o Governo de Itália.

"O navio Diciotti vai atracar na Catânia. Os corajosos homens da guarda-costeira cumpriram o seu dever, salvando vidas humanas a 17 milhas de Lampedusa", escreveu o ministro das Infraestruturas e Transportes italiano, Danilo Toninelli, na rede social Twitter.

O político pediu à União Europeia (UE) que se "apresse a fazer a sua parte", referindo-se ao acordo alcançado na semana passada para o acolhimento dos migrantes do navio humanitário Aquarius por cinco países europeus, entre os quais Portugal.

Horas antes, uma porta-voz da Comissão Europeia, Tove Ernst, disse que Bruxelas está em contacto com Estados-membros para receber os migrantes.

As pessoas a bordo do Diciotti foram salvas na quinta-feira, em águas de Malta, por outras duas embarcações mais pequenas da guarda-costeira italiana, segundo o Ministério do Interior italiano.

Itália pediu a Malta que recebesse o navio, mas Malta recusou e acusou Itália de ter recolhido os migrantes em águas maltesas "só para os impedir de entrar em águas italianas".