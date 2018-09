Milhares de mulheres saem à rua contra Bolsonaro

Este sábado, milhares de mulheres brasileiras saem às ruas em 78 cidades no Brasil. A estes protestos juntam-se mais de 10 países no mundo para se manifestarem contra o discurso de ódio do candidato presidencial brasileiro Jair Bolsonaro.

A correspondente da TSF em Paris, Lígia Anjos, conversa com Lívia Zamith uma das organizadoras das mannifestações em França

Lutar contras as ideias fascistas, machistas e homofóbicas do candidato brasileiro Jair Bolsonaro é o mote das concentrações espontâneas que surgiram nas redes sociais, como nos explica a organizadora do protesto em Paris.

As manifestações surgiram "grupos virtuais de mulheres contra Bolsonaro articularam-se muito rapidamente num grupo que reuniu dois milhões de pessoas em três dias. Formou-se um grupo em França e como não havia nenhum evento em Paris". Mariana Schmitz tratou de criar um evento que já conta com mais de 600 confirmações no evento digital.

Também Márcia Camargos vai participar na manifestação e defende que "qualquer brasileiro minimamente consciente e democrata tem a obrigação de participar nesta manifestação contra esta onda fascista que está a tomar conta do nosso país", explicou.

Em Lyon, Lívia Zamith, vai participar na manifestação que ajudou a organizar e compara a popularidade de Bolsonaro com a na Frente Nacional, em França.

O cenário no Brasil é parecido com o "que aconteceu aqui em França, com a Marine Le Pen tudo o que ela representava, uma candidata completamente polémica. O Brasil é um dos países com mais violência e o risco dele ser eleito é esta realidade no Brasil ficar ainda pior", aponta Lívia Zamith, uma das organizadoras da manifestação de Lyon.

Estas mobilizações pretendem levantar o debate sobre a situação política no Brasil e o avanço do fascismo, representado na figura do candidato do Partido Social Liberal.

Um grupo de personalidades também se juntou para criar um manifesto contra o candidato Jair Bolsonaro. O documento "Pela democracia, pelo Brasil", assinado por advogados, empresários, artistas e ativistas, não indica apoio a outras candidaturas, mas diz ser necessário opor-se ao "projeto autocrático" do candidato que lidera as sondagens para as eleições de 7 de outubro no Brasil.