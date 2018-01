Milhares de passageiros retidos nos aeroportos devido a mau tempo em Nova Iorque

Enormes blocos de gelo a vaguear ao sabor da corrente. A imagem repete-se em algumas ruas, completamente inundadas, das principais cidades da costa leste dos Estados Unidos. De Boston a Nova Iorque, passando por Washington. Resulta da conjugação de condições meteorológicas extremas.

Por um lado, as baixas temperaturas - próximas dos 10 graus negativos - por outro, uma tempestade designada por "ciclone-bomba", com ventos superiores a 120 quilómetros por hora. Em alguns locais, há inundações, noutros, uma espessa camada de neve com uma altura próxima de 20 centímetros.

Os principais aeroportos da cidade de Nova Iorque, o JFK e o LaGuardia, estiveram encerrados. Reabriram durante a madrugada desta sexta-feira, sem impedir que muitos voos tivessem sido cancelados. O mesmo aconteceu na cidade de Boston. A American Airlines revela que, só neste aeroporto, a companhia aérea teve de suprimir 1200 voos.

O governador do Estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo, já classificou a situação como "feia" e "perigosa".

Centenas de escolas tiveram de ser encerradas, há vário edifícios inundados, bem como, algumas estações de metro.

Em Boston, pelo menos 20 famílias tiveram de ser retiradas de casa e os serviços de emergência foram chamados para salvar vários condutores presos no interior de carros. Há ainda registo de falhas no abastecimento de eletricidade.

A vaga de frio é de tal forma intensa que a Florida foi brindada com neve, pela primeira vez em 30 anos.

As condições meteorológicas deverão agravar-se esta sexta-feira com descida ainda mais acentuada da temperatura.