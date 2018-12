Milhares de pessoas manifestam-se contra a extrema-direita na Andaluzia

Milhares de pessoas manifestaram-se esta segunda-feira em várias cidades da Andaluzia, no rescaldo das eleições regionais, onde um dos grandes vencedores da noite foi o partido de extrema-direita Vox.

Una multitud de personas se concentra frente al Parlamento andaluz en Sevilla para protestar contra Vox https://t.co/7AydcYccUtpic.twitter.com/1QIN9km3Jt - Europa Press (@europapress) 3 de dezembro de 2018

Os protestos tiveram lugar em Sevilha, Granada e Málaga e visam as políticas fascistas e xenófobas do partido que conseguiu eleger 12 deputados regionais.

Um vídeo divulgado antes das eleições, com o título "Andaluzia pela Espanha", que se tornou viral na internet, mostra o líder do Vox, Santiago de Abascal, a cavalgar com um grupo de outros membros do partido, numa referência à "Reconquista" espanhola nos séculos XIII-XV dos territórios muçulmanos, que agora seria feita a partir desta região para o norte.

A propaganda resultou e o Vox conseguiu conquistar 12 lugares no parlamento regional da Andaluzia, algo que não acontecia em Espanha há 36 anos.

O PSOE foi o partido mais votado no sufrágio mas com os piores resultados da sua história. De resto, os partidos tradicionais foram os grandes derrotados destas eleições, perdendo todos vários lugares.