A proposta do executivo russo aumenta a idade de reforma em oito anos para as mulheres (de 55 para 63 anos) e em cinco anos para os homens (de 60 a 65 anos), e já foi aprovada numa primeira fase pelo parlamento.

Segundo uma sondagem, a popularidade do presidente russo caiu 10% desde a proposta desta reforma.

O protesto foi convocado pelo partido comunista russo e várias organizações de esquerda.

"A restauração do socialismo é a salvação da Rússia", lia-se numa tela colocada no início da Avenida Sakharov, próxima do centro de Moscovo, e na qual manifestantes erguiam bandeiras vermelhas com a foice e o martelo.