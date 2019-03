Ministério da Saúde moçambicano lança campanha de prevenção do suicídio

O Governo moçambicano, através do Ministério da Saúde, iniciou uma campanha de prevenção do suicídio, na sequência da devastação causada pelo ciclone Idai. Os funcionários daquele ministério estão num acampamento montado perto do Aeroporto da Beira, onde distribuem panfletos informativos aos que ali procuraram refúgio.

PUB

"Há muitas pessoas com alguns sinais de tentativa de suicídio uma vez que perderam todos os seus pertences. Há muito alarme sobre a saúde mental", explicou à TSF Aida, uma das funcionárias do Ministério da Saúde de Moçambique.

Ouça a reportagem da enviada da TSF a Moçambique, Dora Pires sobre a recente iniciativa das autoridades de Saúde.

Além da questão do suicídio, a responsável admitiu ainda a preocupação com as crianças.

"As crianças estão numa situação vulnerável. Também pensamos que há certas atividades que se poderiam desenvolver com algumas crianças. Ao acordar até anoitecer vêm-se desesperada de comida e ficam muito tempo paradas", frisou Aida entrevistada pela enviada da TSF a Moçambique, Dora Pires.

O último balanço das autoridades moçambicanas revela que o ciclone Idai causou perto de 500 mortos.