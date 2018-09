Ministro do Reino Unido compara a UE a uma prisão do tempo da União Soviética

O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido comparou a União Europeia a uma prisão do tempo da União Soviética. No congresso do Partido Conservador, que arrancou, este domingo, em Birmingham, Jeremy Hunt acusou Bruxelas de fazer tudo para a impedir a a saída de um estado-membro.

O governante diz que esta é uma atitude totalitária da União Europeia.

"A União Europeia foi criada para proteger a liberdade. Foi a União Soviética que impediu as pessoas de partirem. A lição da história é clara: se transformarem o clube europeu numa prisão, o desejo de sair não vai diminuir."

Jeremy Hunt fez campanha pela permanência do Reino Unido na União Europeia no referendo de há dois anos, mas agora diz que mudou de opinião devido à arrogância de Bruxelas.

O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico é visto cada vez mais como um dos favoritos para substituir a Theresa May como líder do partido Conservador, sendo que outro dos favoritos é Boris Johnson.

O discurso de Jeremy Hunt neste congresso foi muito aplaudido pelo delegados e incluiu referências aos antigos chefes do governo Winston Churchill e Margaret Thatcher, ícones da história do Partido Conservador.