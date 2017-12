Venezuela liberta 36 presos políticos: "Oxalá a oposição saiba ler estas ações"

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Venezuela, Jorge Arreaza, assegurou hoje que as libertações realizadas no país nas últimas horas "demonstraram com atos" a "firme vontade" de diálogo do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

"A @ACN_ve (Assembleia Nacional Constituinte/ANC) e a Comissão da Verdade, Justiça e Paz demonstram com atos a firme vontade de diálogo da Revolução e do Presidente @NicolasMaduro", declarou Arreaza na sua conta no Twitter.

"Oxalá a oposição saiba ler estas ações e isole para sempre os seus fatores violentos", acrescentou.

A Comissão da Verdade, liderada por Delcy Rodríguez, recomendou no sábado para a justiça medidas substitutivas à prisão (trabalho comunitário, entre outros) para "mais de 80 pessoas" presas por atos relacionados com os protestos antigovernamentais de 2014 e 2017, que deixaram mais de 150 mortos entre apoiantes do Governo e, em maior número, de opositores.

O Ministério Público, através do seu responsável, Tarek Saab, informou que se concretizaram medidas para 69 cidadãos.

Segundo a organização não-governamental Fórum Penal, na primeira hora de hoje haviam saído da prisão 36 "presos políticos".

A libertação dos reconhecidos pela oposição como "presos políticos" é um dos pedidos dos opositores nas conversações que mantêm na República Dominicana com o Governo, que tem como objetivo buscar uma saída para a crise que se vive há meses na Venezuela.

Nestas negociações, que contam com a presença do ex-Presidente espanhol José Luis Rodríguez Zapatero, a oposição pede também a abertura de um canal humanitário para a entrada de alimentos e medicamentos no país, mudanças no Conselho Eleitoral e a restituição dos poderes do Parlamento (que os perdeu após a eleição da ANC).

O Governo exige o reconhecimento da ANC, órgão composto apenas por "chavistas" e não reconhecido pelos opositores e vários países.

Está previsto que as negociações continuem a 11 e 12 de janeiro, em Santo Domingo.

Um dos detidos nos protestos de 2014 foi o líder do movimento político da oposição Voluntad Popular, Leopoldo López, que no ano seguinte foi condenado a quase 14 anos de prisão por ter provocado distúrbios numa das manifestações contra o Governo, em que morreram três pessoas.