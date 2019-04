Ministros de May ameaçam demitir-se em bloco caso Brexit seja adiado

Os ministros do Governo britânico estão a estudar a possibilidade de se demitirem em massa caso a União Europeia force Theresa May a aceitar um adiamento do Brexit.

Segundo o britânico The Observer, associado ao The Guardian, a primeira ministra britânica disse este sábado que há apenas dois caminhos possíveis para o Brexit: ou sair com um acordo com a União Europeia ou não sair de todo.

A imprensa britânica adianta ainda que Theresa May considera que quanto mais tempo os britânicos demorarem a tomar uma decisão, "maior o risco de Reino Unido nunca vir a sair" da União Europeia.

Depois de esta sexta-feira ter escrito uma carta ao presidente do Conselho Europeu a pedir um novo adiamento do Brexit, desta vez para 30 de junho, May voltou-se para o principal partido da oposição, Jeremy Corbyn.

"O facto é que no que toca ao Brexit há duas áreas onde os dois grandes partidos concordam: ambos queremos acabar com a liberdade de circulação, ambos queremos sair com um bom acordo e ambos queremos proteger empregos", disse May, citada por um comunicado divulgado pelo gabinete de Downing Street.

Essa, escreve a primeira-ministra, é a base do compromisso que pode garantir uma maioria no Parlamento e alcançar essa maioria é a única forma de concretizar o Brexit.

May está a desenhar um plano de políticas aduaneiras que possa convencer o partido Trabalhista e os assessores de May estarão mesmo a discutir a possibilidade de oferecer à oposição um lugar na delegação britânica na cimeira europeia marcada para esta quarta-feira.

