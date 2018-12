MNE britânico considera "irrelevante" decisão sobre legalidade do travão ao Brexit

O secretário britânico dos Negócios Estrangeiros desvaloriza a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, classificando-a mesmo como "irrelevante".

Naquela que é a primeira reacção conhecida do governo de Theresa May, sobre o acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, o secretário dos Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt considera que ela não vem alterar nada em relação ao que está "em cima da mesa".

O chefe da diplomacia britânica, Jeremy Hunt, desvalorizou a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia

A falar à entrada a para o conselho de ministros dos Negócios Estrangeiros, em Bruxelas, Jeremy Hunt considera que o voto sobre o acordo de retirada é a oportunidade que falta para concretizar o Brexit.

"Muito simplesmente: esta é a melhor oportunidade que todos os deputados da Câmara dos Comuns terão para cumprir a vontade do povo britânico no referendo", afirmou, considerando que a decisão anunciada esta manhã no Luxemburgo, pelo juiz Andy Wightman, em que considera que mediante determinadas condições "um Estado-Membro pode unilateralmente revogar a sua intenção de se retirar da UE", não altera a decisão de retirada.

"Penso que é irrelevante", considerou o secretário dos Negócios Estrangeiros do governo de Theresa May. "Porque imaginem como os 52% do país que votaram no Brexit se sentiriam se algum governo britânico atrasasse a retirada do Reino Unido da União Europeia no dia 29 de março. Eu acho que as pessoas ficariam chocadas e com muita raiva, e certamente não é a intenção do governo", afirmou.

Nestas declarações à entrada para o conselho de negócios estrangeiros, Jeremy Hunt dá que o governo britânico não tem intenção de renegociar o acordo de retirada.

"A UE tem sido muito clara [dizendo] que não estão dispostos a reabrir o acordo de retirada. Esta é a melhor e última oferta. Eu acho que a PM deixou claro que ela não está totalmente confortável com alguns dos elementos do plano de recurso para a Irlanda, mas no final, este é o acordo em cima da mesa", disse o chefe da diplomacia britânica a falar em Bruxelas já depois de ser conhecida a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, tendo considerado "irrelevante" a possibilidade legal do Reino Unido travar unilateralmente o comboio do brexit.

